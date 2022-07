Marbella: voortvluchtige verdachte pakte drank van VIP-tafel

Connect on Linked in

Een 32-jarige Ierse man is na het verlaten van de intensive care door de politie in Marbella aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de bloedige vechtpartij in club Opium in Marbella, van afgelopen weekend. Volgens Spaanse media blijkt uit verklaringen in het onderzoek dat de ruzie is ontstaan nadat iemand een fles frisdrank pakte van een tafel van andere bezoekers. De Ier wordt verdacht van toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de Nederlander (40) die verdacht is van het lossen van schoten uit een vuurwapen.



Stabiele toestand

De Ierse man ligt overigens nog steeds in een ziekenhuis. Er raakten vier mensen gewond, onder hen is ook de Nederlandse hoofdverdachte, een andere Nederlander (ook verdachte) en een Marokkaanse vrouw van 32 jaar, zij ligt in stabiele toestand op de IC.

Het onderzoek van de Nationale Politie wordt deels gedaan aan de hand van tientallen video’s die beschikbaar zijn van de incidenten. Eén van de betrokkenen is voortvluchtig.

Flesje

Aan een van de tafels in de VIP-ruimte van Opium zat een groepje Nederlanders. Aan een tafeltje ernaast zat een groep mannen met Britse nationaliteit. De politie denkt nu dat de onenigheid begon nadat iemand van die laatste tafel zichzelf te drinken gaf uit een flesje van de Nederlanders. Deze man is vervolgens door beveiligers uit de club verwijderd, nadat de Nederlanders het incident hadden gemeld. Deze man wordt nu door de politie gezocht.

Mes

Deze zelfde man zou korte tijd later zijn teruggekeerd in de VIP-ruimte, dit keer gewapend met een mes. Hij zou op de bank naast de 40-jarige Nederlander zijn gesprongen en van bovenaf op hem hebben ingestoken. Die Nederlander raakte daarbij gewond aan het gezicht. De Ier zou daarna een voorwerp tegen de Nederlander hebben gegooid. Daarna zou hij zijn getroffen door kogels in de borst uit een vuurwapen dat de Nederlander tevoorschijn haalde, net als de Marokkaanse vrouw.

De Nederlander en zijn vriend zijn woensdag door de rechter in voorlopige hechtenis geplaatst. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij vier pogingen moord of doodslag.

