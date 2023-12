‘Marechaussee keek Netflix in plaats van goud te bewaken’

Connect on Linked in

Een lid van de Koninklijke Marechaussee is door de rechtbank in Arnhem recentelijk veroordeeld tot een taakstraf omdat hij zijn plicht verzuimde: hij keek op een bank naar series in plaats van actief zijn dienst als bewaker bij de Nederlandse goudvoorraad te vervullen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

10 miljard euro

Omdat De Nederlandsche Bank in Amsterdam bezig is met een verbouwing is de Nederlandse goudvoorraad in 2020 verhuisd van een ondergrondse kluis in Amsterdam naar een beveiligd pakhuis bij het voormalige gebouw van gelddrukkerij Johan Enschedé in Haarlem-Noord.

Daar lagen dit jaar 14.000 goudstaven van 12,5 kilo per stuk plus duizend kisten met gouden munten. De 200.000 kilo goud heeft een waarde van meer dan 10 miljard euro. Dat goud zou volgens plan in 2023 naar een nieuw gebouwde kluis in Zeist verhuizen.

Eskadron Hoog Risico Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee bewaakt het Nederlandse goud dag en nacht.

Wachtcommandant

De toen 25-jarige marechaussee draaide van 20 tot en met 24 maart van dit jaar nachtdiensten bij Johan Enschedé in Haarlem. Hij was ‘dienstdoend wachtcommandant’ en moest hij de ‘operationele dienst’ aansturen.

De rechtbank vindt het bewezen dat de man ’s nachts zijn koppelriem met vuurwapen en pepperspray afdeed om in een ‘comfortabele houding’ op de bank te kunnen liggen. Ook deed hij Airpods in zijn oren en bekeek series op zijn iPad en mobiele telefoon.

Portofoon

De rechtbank stelt dat de man daardoor onvoldoende ‘situational awareness’ had. Hij kon bijvoorbeeld geen oproepen van zijn diensttelefoon of portofoon horen. Daardoor is een gevaarlijke situatie ontstaan vond het Openbaar Ministerie.

Verschillende collega’s hebben bevestigd dat de wachtmeester urenlang naar een serie op zijn telefoon keek en meerdere oproepen op zijn portofoon en telefoon miste, wat voor collega’s in de dienst duidelijk te horen was.

De verdachte heeft aangevoerd dat zijn portofoon mogelijk te zacht stond.