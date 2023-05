Marengo-advocaat Weski blijft maand langer vastzitten (UPDATE)

Print This Post

Advocaat Inez Weski blijft nog een maand langer in voorarrest op verdenking van het delen van geheime informatie met Ridouan Taghi. Dit maakte de rechtbank in Rotterdam donderdag bekend.

Verdacht

De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft beslist dat de Rotterdamse advocate Inez Weski (68), die op 21 april is aangehouden, 30 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. Dit maakte ze donderdagmiddag bekend. Daarna zal zo snel mogelijk een openbare zitting plaatsvinden. Ze blijft nog steeds in isolatie, waarbij ze alleen mag communiceren met haar raadslieden.

Inez Weski wordt door justitie verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt ze verdacht van het ‘schenden van geheimen’.

Smokkel

Het onderzoeksteam van de politie stelde in juli 2022 tijdens de strafzaak tegen Ridouan’s neef Youssef Taghi dat er sprake van was dat er usb-sticks naar Taghi in de EBI zouden worden gesmokkeld door de advocaat van Taghi, Inez Weski. Daarover spraken de officieren van justitie op de openbare zitting.

Het OM heeft met de arrestatie van Weski gewacht tot haar pleidooien in het Marengo-proces erop zaten.

Na haar arrestatie legde zij de verdediging van Ridouan Taghi neer.