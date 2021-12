Marineschip onderschept 235 kilo cocaïne

Connect on Linked in

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft recent op zee in het Caribisch gebied 235 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde op 17 november, maar het is nu pas bekend gemaakt. De vangst werd gedaan nadat boven de Caribische Zee de boordhelikopter van de Holland tijdens een patrouille een snel varend bootje signaleerde. Na een achtervolging stopte de go fast. De cocaïne was nog aan boord en dus niet overboord gegooid.

De twee opvarenden waren afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De verdachten zijn overgedragen aan de US Coast Guard, samen met de drugs.

Nederland en andere landen in het Caraïbisch gebied patrouilleren permanent op zee om drugstransporten die naar de bovenwindse eilanden varen tegen te gaan. Dat gebeurt onder bevel van het Southern Command van de Amerikaanse krijgsmacht in Florida. Er rouleert steeds een ander Nederlands marineschip in het gebied.

Eind oktober onderschepte de Holland twee cocaïnetransporten. En in augustus werd 2,1 ton gepakt.