Martinair-piloten terug uit Argentinië

De drie Nederlandse Martinair-piloten die in Argentinië vast hebben gezeten in een onderzoek naar de vondst van cocaïne in hun vrachtvliegtuig zijn terug in Nederland. Eerder was door de Argentijnse justitie hun status van verdachte al ingetrokken maar mochten ze het land nog niet verlaten.

Toen ze in voorlopige hechtenis zaten ontkenden de drie enige betrokkenheid te hebben. Met hun vliegtuig waren ze half januari op de luchthaven van Buenos Aires aangekomen vanuit Sao Paulo in Brazilië. Ze zouden daarna via Quito naar Amsterdam vliegen. Uit het onderzoek is gebleken dat er in Buenos Aires 82 kilo cocaïne aan boord is gebracht. Een chef van het grondpersoneel in Buenos Aires is één van de hoofdverdachten in het onderzoek, naast een aantal andere lokale medewerkers. Twee grondmedewerkers zitten nog altijd in hechtenis. Het onderzoek naar het netwerk dat de cocaïne aan boord bracht loopt nog. Ook wordt onderzocht of er via deze route eerder cocaïne naar Nederland is vervoerd.

Het betrokken toestel was een KLM Cargo in de kleuren van KLM die was gecharterd door Martinair, een dochter van Air France-KLM.

KLM heeft laten weten dat Martinair voorlopig geen vrachtvluchten zal uitvoeren op luchthaven Ezeiza.