Maximale jeugddetentie en jeugd-tbs voor ‘laffe en gewetenloze’ schietpartij in Oss

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 17-jarige jongen uit Heerhugowaard veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van twee jaar en jeugd-tbs voor een schietpartij in Oss, waarbij een 15-jarige jongen in zijn rug werd geschoten. Het zwaargewonde slachtoffer overleefde de schietpartij na intensieve behandeling. De straf is conform de eis van justitie.

Fiets

Het slachtoffer stond op 14 oktober 2023 met een vriendje op de Kardinaal de Jongstraat in Oss. De verdachte kwam hen tegemoet fietsen, maar fietste eerst verder. Vervolgens draaide hij om toen hij zag dat de jongens wegfietsten en ging achter ze aan. Hij pakte een doorgeladen vuurwapen uit zijn jaszak en schoot het slachtoffer van korte afstand in de rug. De verdachte ging er daarna vandoor.

Supermarkt

De politie kon de route van de schutter terugleiden naar een supermarkt waar hij vlak voor de schietpartij iets kocht en waar hij vol in beeld kwam. Die beelden werden gedeeld in tv-programma Opsporing Verzocht. Zijn moeder gaf hem direct aan bij de politie waarna hij twee weken na de schietpartij werd opgepakt. Ook andere familieleden en vrienden herkenden hem.

In koelen bloede

Volgens de rechtbank heeft de verdachte geprobeerd een leeftijdsgenoot van het leven te beroven door hem zonder enige aanleiding op straat in koelen bloede neer te schieten. Het slachtoffer overleefde de aanslag ternauwernood. De rechtbank neemt het de verdachte uit Heerhugowaard ‘zeer kwalijk dat hij geen enkel inzicht gaf in zijn laffe en gewetenloze daad’. Over een motief is dus niets bekend geworden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Gelet op de ernst van het delict vindt de rechtbank de maximale jeugddetentie van twee jaar passend. Bij de verdachte is sprake van ADHD, een normoverschrijdende gedragsstoornis, zwakbegaafdheid en een ernstig bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De rechtbank beschouwt hem dan ook als verminderd toerekeningsvatbaar.

PIJ-maatregel

Voor een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte, de aanpak van zijn ernstige problematiek en het voorkomen van herhaling, vindt de rechtbank het noodzakelijk om naast jeugddetentie ook een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) op te leggen.