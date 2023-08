‘Mede-verdachte Quincy Promes blijft in cel in cocaïnezaak’

Connect on Linked in

De neef van voetballer Quincy Promes (31) moet nog in voorlopige hechtenis blijven in de rechtszaak over de import van twee partijen cocaïne in de haven van Antwerpen. De rechtbank van Amsterdam vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn tegen Marylio V. (31) over zijn betrokkenheid bij de smokkel van 650 en 712,8 kilo cocaïne in januari 2020. Dat schrijft Het Parool.

(beeld uit archief)

Kind geboren

Vrijdag was er een voorbereiden zitting in de strafzaak. Toen Marylio V. werd opgepakt was net zijn tweede kind geboren. De rechtbank vond dat zijn persoonlijk belang toch moest wijken voor de ernst van de feiten.

Het Openbaar Ministerie vindt dat Quincy Promes een sturende rol had in de smokkelzaak. Promes voetbalt voor Spartak Moskou en zal niet verschijnen in deze zaak, zoals hij ook absent bleef in de zaak waarin hij veroordeeld werd tot 1,5 jaar cel voor het neersteken van een familielid.

Kledinglijn

Marylio V. was net vrij na een celstraf van vier jaar die hij in België kreeg voor de invoer van 882 kilo cocaïne, in 2019. Van die straf moet hij mogelijk nu alsnog 93 dagen uitzitten.

De rechtbank wees het verzoek van V. af om Quincy Promes als getuige te mogen verhoren over zijn witwasverdenking. Hij zou kunnen vertellen dat hij voor diens kledinglijn werkte en zo geld verdiende.