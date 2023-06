OM: Promes had ‘sturende rol’ bij cocaïnesmokkel via Antwerpse haven

Profvoetballer Quincy Promes (31) was in 2018 al in beeld bij de politie nadat er informatie binnenkwam dat hij geld had geïnvesteerd in partijen cocaïne. Later werd duidelijk dat de 50-voudig Oranje-international contacten had in de drugswereld, mogelijk over wapens beschikte en een pgp-telefoon had waarmee versleutelde berichten werden verstuurd.

Steekpartij

Dat stelde het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Amsterdam waar Promes terecht stond voor het neersteken van een neef op een familiefeest in Abcoude én de smokkel van twee partijen cocaïne via de Antwerpse haven. Het OM eiste in maart al twee jaar cel tegen Promes voor de steekpartij. De zaak wordt later deze maand inhoudelijk behandeld.

2 ton

Volgens het OM had Promes een ‘sturende rol’ bij de smokkel van een partij van ongeveer 650 kilo cocaïne en een partij van 712 kilo cocaïne die in januari 2020 via de haven van Antwerpen binnenkwamen. De voormalig Ajax-speler zou 200.000 euro in deze partijen hebben geïnvesteerd en in contact hebben gestaan met de veroordeelde Surinaamse cocaïnehandelaar Piet W. en een andere drugshandelaar, die hiermee 6 miljoen euro zouden hebben verdiend.

‘Aan het werk boys’

De helft van de coke werd echter door de Douane onderschept. Promes en medeverdachte Marylio V. waren toen in Antwerpen en stonden in contact met de uithalers van de blokken cocaïne. Uit gekraakte pgp-chats die de politie mee kon lezen, zou blijken dat Promes instructies gaf als: ‘Aan het werk boys en houd ons op de hoogte’. Ook werd een adres doorgegeven waar de coke gelost moest worden.

‘Risico van het vak’

Toen Promes door kreeg dat een partij in beslag was genomen reageerde hij met ‘shit man’ tegenover Marylio V., waarna die laatste antwoordde: ‘Dus de helft is safe, risico van het vak.’ Later zou Promes via de pgp hebben geschreven: ‘Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken, eentje is geklemd en dus me hele winst was door de helft.’

TCI-info

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie kreeg in 2018 informatie binnen dat Promes geld zou hebben geïnvesteerd in de cocaïnehandel. Die informatie was niet concreet genoeg, maar toen duidelijk werd dat de toenmalige Ajax-speler contacten zou hebben in de drugswereld, mogelijk over wapens beschikte en een pgp-telefoon bezat, kreeg de politie toestemming om zijn telefoon af te luisteren.

Rusland

Promes was er zoals verwacht vandaag, evenals bij eerdere zittingen, niet bij. Hij verblijft in Rusland waar hij sinds begin 2021 speelt voor Spartak Moskou.

De rechtbank doet op 19 juni uitspraak in de zaak van de steekpartij. De volgende zitting inzake de cocaïnesmokkel is op 11 augustus.