Meer cameratoezicht in wijk van criminele rappers

Connect on Linked in

Burgemeester Halsema van Amsterdam gaat het cameratoezicht in de wijk Holendrecht uitbreiden. In de wijk hebben de afgelopen maanden ernstige geweldsincidenten plaatsgevonden. De wijk is ook het territorium van een aantal gangster-rappers.

Verenigd

Volgens de burgemeester is de wijk Holendrecht in Amsterdam Zuid-Oost een gebied waarin ‘criminele groepen zich hebben verenigd.’ Dat meldt de stadszender AT5.

Voor wat betreft de overlast van deze groepen gaat het volgens de stad om ‘drugsdealen, geweldsincidenten en intimidatie van bewoners’. Dit blijkt uit informatie van de politie en uit het cameratoezicht dat er al is bij het metrostation in het gebied, sinds 2019.

De gemeente denkt dat de meldingsbereidheid van misdaden in de wijk lager is, waardoor er meer slachtoffers van criminaliteit zouden zijn dan wordt aangegeven.

Aangehouden

Holendrecht is ook de thuisbasis van de rapgroep Zone6, waartoe onder meer de rappers JoeyAK (Joël H.) en Bigidagoe (Danzel S.) behoren. Deze twee mannen zijn begin oktober samen met zeven anderen aangehouden voor ontvoering. JoeyAK werd al eerder veroordeeld tot 40 maanden cel voor ontvoering en mishandeling van een vrouw, in 2019, in Amsterdam en Almere.

De camera’s komen volgens een woordvoerder van de stad alleen in Holendrecht te hangen als het nodig is, dus niet permanent. 75 procent van de bewoners in de wijk is voor meer cameratoezicht. Slechts 13 procent voelt zich er daadwerkelijk ‘onveilig’, bericht AT5.