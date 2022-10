‘Groepje met Joey AK zit vast voor ontvoering’ (UPDATE2)

Connect on Linked in

Gangsterrapper Joël H. (Joey AK, 25), is met acht anderen opgepakt door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van een man. Ook Danzel S. (25), de rapper Bigidagoe, en zeven medeverdachten uit Amsterdam-Zuidoost zijn dinsdagmorgen in de regio Amsterdam en in Groningen gearresteerd, aldus Het Parool. Bijna alle verdachten (21 tot 33 jaar) zijn lid van gangsterrap-groep Zone6 uit Holendrecht, een wijk in Amsterdam-Zuidoost.

Bestelbusje

Op 3 september zou in Amsterdam-Zuidoost een man in een bestelbusje zijn getrokken en enige tijd gegijzeld zijn gehouden. Het slachtoffer (27) wist na een worsteling te ontsnappen, aldus de politie. De man heeft aangifte gedaan. Volgens de politie wordt het groepje nog van andere misdrijven verdacht.

De advocaat van Joey AK kon tegenover Het Parool nog niet reageren.

Joey AK kwam deze zomer in onderzoek van de politie Suriname naar boven als verdachte van betrokkenheid bij een schietpartij. Hij was op voorwaarden vrij en mocht voor de uitvaart van zijn oma naar Suriname reizen.

In maart kwam hij op vrije voeten na een celstraf voor de ontvoering van een moeder en haar twee dochters van 3 en 7 jaar in Amsterdam-Noord. De vrouw werd ernstig mishandeld. Joey AK stelde dat de vrouw geld van hem had gestolen. Joey AK heeft overigens een voorlopig gebiedsverbod voor Amsterdam-Zuidoost.

Tankstation

Sinds vorige week staat hij gesignaleerd in Suriname voor een schietpartij bij een tankstation in het centrum van Paramaribo op 15 augustus.

Rapper Bigidagoe werd in juni 2021 gearresteerd in Amsterdam-Zuidoost op verdenking van vuurwapenbezit. In februari van 2021 hield de politie hem aan met enkele andere rappers omdat er werd gevreesd voor een gewapende confrontatie tussen verschillende criminelen waarbij over en weer dure sieraden zouden zijn gestolen. In 2020 werd hij in de Amsterdamse Rivierenbuurt beschoten en later werd in Holendrecht het huis van zijn moeder onder vuur genomen.