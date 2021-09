Mexicaans kopstuk opgepakt in onderzoek naar crystal methlabs

Connect on Linked in

In een onderzoek naar productielabs van crystal meth in Nederland zijn een 38-jarige Mexicaan en een 47-jarige Colombiaan opgepakt. De Mexicaan zou volgens justitie een kopstuk zijn in de criminele organisatie rond de methlabs. Hij wordt ervan verdacht een aansturende en coördinerende rol te hebben gespeeld bij het grote methlab in Drempt (mei 2020) en die op een schip in Moerdijk (mei 2019).

De 38-jarige Mexicaan werd vrijdag vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland. Hij heeft hier geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn voorarrest is maandag door de rechter-commissaris in Den Bosch met twee weken verlengd. Hij zit vast in alle beperkingen.

Dinsdag werd al een 47-jarige Colombiaanse verdachte uit Den Haag aangehouden en zijn woning doorzocht. Justitie verdenkt hem ervan werkzaamheden als chauffeur van de criminele organisatie te hebben verricht. Ook zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd. Hij zit niet meer in beperkingen.

Zes verdachten vast

In totaal zitten nu zes verdachten vast in het onderzoek. Op 12 juli 2021 werden de andere vier verdachten tussen de 40 en 46 aangehouden: een man uit Den Haag, een Colombiaanse vrouw, een man uit Ecuador en een Mexicaan. Deze vier leden van de criminele organisatie zitten nog vast en staan op 27 oktober terecht tijdens een eerste pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch.

Invallen

Bij de arrestaties in juli zijn zeven woningen in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar en een woning en loods in Boskoop doorzocht. De woningen betroffen verblijfplaatsen van de aangehouden verdachten. De politie legde beslag op gegevensdragers, twee auto’s en enkele tienduizenden euro’s in contanten.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten betrokken zijn bij meerdere productielocaties van crystal meth in Nederland. Daaronder vallen onder andere de productielocaties die eerder zijn aangetroffen en ontmanteld in Achter-Drempt en op een schip in Moerdijk.