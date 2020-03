Vier jaar cel voor drijvend methlab

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft donderdag drie Mexicanen veroordeeld tot vier jaar cel wegens de productie van crystal meth op een drijvend drugslab in Moerdijk. De eigenaar van het schip gaat 32 maanden de cel in.

De Mexicanen kregen dezelfde straf omdat hun rol bij de drugsproductie even groot was. Ze sliepen ook aan boord. Het OM eiste vorige maand vijf jaar cel tegen het drietal. Kapitein Cor B. (66) kreeg een lagere straf omdat hij zijn schip beschikbaar stelde en zelf niet bij de productie van drugs betrokken was. Tegen hem werd eerder vier jaar geëist. Zeker twee onbekende mannen konden niet getraceerd worden.

‘Omvangrijk’

De rechtbank acht bewezen dat in het drijvende drugslab ongeveer tien weken lang meth is gemaakt en dat de Mexicanen speciaal naar Nederland waren gekomen om aan boord van het 85 meter lange binnenvaartschip in Moerdijk crystal meth te maken. Het lab was “omvangrijk” en kon “op grote schaal” drugs maken. De Mexicanen waren volgens de rechtbank niet “de grote bazen” maar ook geen ondergeschikten.

Geen boobytrap

Het eerste drijvende drugslab in Nederland ooit werd op 10 mei 2019 bij toeval ontdekt door de waterpolitie. In het lab kon een deel van het drugsafval worden hergebruikt. Dat had de politie nog nooit eerder gezien in ons land. Tijdens de ontmanteling van het drugslab ging een pomp aan waardoor het ruim volstroomde met water en het schip dreigde te zinken. Dat bleek uiteindelijk geen boobytrap zoals eerder gedacht, omdat de pomp niet op afstand kon worden bediend. De pomp ging mogelijk per ongeluk aan.

Aan boord van het schip werd 70 kilo crystal meth en 147 liter methamfetamineolie gevonden. Volgens de politie was er echter meer aan boord en ging dat gedeeltelijk verloren door de overstroming.