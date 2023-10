‘Mexicaanse crystal meth-koks in Nederland niet meer nodig’

Connect on Linked in

De aanwezigheid van Mexicaanse crystal meth-koks in Nederland is te verwaarlozen, nadat de methode om de harddrug te produceren bekend is geraakt en zij niet meer nodig zijn. Dat blijkt uit een boek van de Vlaamse journalist Arthur Debruyne.

Beeld: de drug crystal meth (gekristalliseerde methamphetamine)

Opmars

Dit stelt Arthur Debruyne, naar aanleiding van het uitkomen van zijn boek ‘De Mexicaanse methode, de onzichtbare opmars van crystal meth in de lage landen’ (Ambo Anthos, 2023). Debruyne schreef het boek over het werk van deze koks, onder meer naar aanleiding van de aanhouding van meerdere Mexicaanse meth-koks in de laatste jaren.

Breaking bad

Debruyne raakte door de serie ‘Breaking Bad’ geïnteresseerd in de koks, vertelde hij op NPO Radio 1 in het programma Nieuwsweekend. Daardoor kreeg hij het idee dat de Mexicanen in de serie vooral werden bekeken ‘door de bril van fictie, met allerlei cliches.’ Hij raakte daardoor nieuwsgierig naar de werkelijkheid daarachter.

Debruyne: ‘In die werkelijkheid werken de koks vaak zonder beschermende maskers, waardoor ze bijvoorbeeld gaan hallucineren. Ze spelen ook altijd tweede viool, ze zijn naar hier gehaald door Nederlanders, omdat ze snappen hoe ze de meth zo efficiënt mogelijk kunnen produceren. Nederlanders zorgen dan voor de locaties, de grondstoffen, de locaties en de hardware.’

Veel geld

De journalist sprak zelf ook met koks, in de gevangenis voor buitenlandse gedetineerden in Ter Apel. ‘Diego en Victor waren twee normale mannen, opgegroeid in de van drugsproductie bekende deelstaat Durango in Mexico. Mannen met een gezin, die Nederland als een kans zagen om snel veel geld te verdienen, afkomstig uit een land waar drugsproductie wordt getolereerd. En waar zelfs overheidsfiguren daar baat bij hebben. Het gaat om verkapte staatssteun, in feite. In Mexico ging het ook als een lopend vuurtje dat de straffen in Nederland relatief laag waren.’

Maar de koks zijn inmiddels niet meer nodig. Debruyne: ‘De producenten in Nederland hebben hun trucje voor de maximale bereiding inmiddels uitgedokterd. Hoezeer de Mexicanen ook hun best deden om dat geheim te houden.’

In het boek is ook de onthulling van Crimesite opgenomen, over de eerdere veroordeling van een van de koks in de Verenigde Staten, waardoor justitie inmiddels een maximale gevangenisstraf tegen hem heeft geeist.