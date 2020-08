Mexicaanse drugskartelbaas “El Marro” opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

Het Mexicaanse leger heeft zondagochtend drugskartelbaas José Antonio “El Marro” Yépez Ortiz (40) opgepakt. Dat heeft de gouverneur van de provincie Guanajuato bekendgemaakt via Twitter. De drugsbaron werd al maanden gezocht en werd opgepakt tijdens een grote operatie waarbij drones zijn ingezet.

Yepez Ortiz, alias “El Marro” (De Hamer), is de baas van het Santa Rosa de Lima-kartel in de Guanajuato-provincie. Dat was ooit een vrij veilige provincie, maar is door kartelgeweld steeds gevaarlijker geworden. Guanajuato is met gemiddeld 10 moorden per dag de dodelijkste staat in Mexico. In de eerste helft van 2020 registreerde de staat volgens overheidsgegevens ten minste 1.691 moorden.

Yepez werd gearresteerd tijdens een gezamenlijke actie van verschillende Mexicaanse overheidsdiensten. Hij zit inmiddels vast in de zwaarbeveiligde Altiplano-gevangenis, waaruit in 2015 de Mexicaanse drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán ontsnapte.

Bij de arrestatie van “El Marro” werden ook vijf anderen opgepakt. Ook werd een ontvoerde Mexicaanse zakenvrouw gered. Daarnaast werd een wapenarsenaal in beslag genomen.

Het Santa Rosa de Lima-kartel was eerder vooral berucht vanwege afpersing en oliediefstal. De afgelopen jaren raakte de criminele organisatie verwikkeld in een meedogenloze bloedige strijd met het Jaliscokartel. Beide kartels wilden controle hebben over de Guanajuato-provincie.