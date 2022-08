Mexicaanse journalist geliquideerd

Connect on Linked in

In Mexico is maandag een journalist vermoord. Hij werd in zijn bestelwagen doodgeschoten door mannen die wegreden op een scooter. Slachtoffer was de ervaren journalist Fredid Román, zeer bekend de in de zuidelijke stad Chilpancingo. Hij is de vijftiende journalist die in 2022 in Mexico is geliquideerd. In augustus vielen er drie slachtoffers. Meestal zijn journalisten die voor lokale media werken doelwit, maar vorig jaar werd een landelijk bekende presentatrice ernstig bedreigd door het Jalisco-kartel.

100 journalisten

Geweld tegen journalisten is aanzienlijk toegenomen sinds president Lopez Obrador aan de macht is, sinds 2018. Ook vakbondsbestuurders, lokale politici en (mensenrechten)activisten zijn geregeld slachtoffer van moordaanslagen.

In Guerrero werden in 202o resten van een ontvoerde journalist aangetroffen. Tussen 2000 en medio 2020 werden in Mexico ruim 100 journalisten vermoord.

Guerrero

Ferdid Román studeerde in de Verenigde Staten en begon als misdaadjournalist. Hij werkte ruim veertig jaar in de journalistiek. Hij maakte zijn eigen krant en website, en schreef veel over politiek en bestuur van de deelstaat Guerrero. Met name in die zuidwestelijke staat is er veel geweld van onderling concurrerende drugsbendes, en ook veel corruptie in het lokaal bestuur.

In een lokale krant schreef hij recent zeer kritisch over de rol van politici in de zaak van de in 2014 in Guerrero verdwenen 43 studenten.