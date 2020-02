Mexicaanse kathedraal afgesloten voor onderwereldhuwelijk dochter El Chapo

Connect on Linked in

De dochter van de tot levenslang veroordeelde Joaquín “El Chapo” Guzmán is op 25 januari getrouwd in de majestueuze Mexicaanse kathedraal van Culiacán, de thuisbasis van het gewelddadige Sinaloa-kartel. In Mexicaanse media wordt schande gesproken over het onderwereldhuwelijk waarbij de kathedraal speciaal voor de privé-ceremonie werd afgesloten.

Berucht

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar trouwde met bruidegom Edgar Cazares, een neef van Blanca Margarita Cazares Salazar, die als bijnaam ‘The Empress’ heeft en berucht is vanwege vermeende witwaspraktijken voor drugskartels. Naar verluidt heeft Edgar Cazares ook banden met Ismael “El Mayo” Zambada García en Victor Emilio Cazares-Gastellum van het Sinaloa-kartel. Alejandrina is de dochter van Joaquín “El Chapo” Guzmán, de voormalig leider van het beruchte Sinaloa-kartel die een levenslange celstraf uitzit in de Verenigde Staten.

Protserig huwelijk

Het bruidspaar arriveerde in gepantserde voertuigen onder begeleiding van zwaarbewapende huurmoordenaars tijdens een weelderige ceremonie in de kathedraal van Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa. Op sociale media werden beelden gedeeld van vuurwerk rond de kathedraal en een populaire Mexicaanse band en zangers die optraden. De kathedraal was afgezet met gele politietape.

Machtig

Het huwelijk wordt gezien als een herinnering aan de macht die de familie van “El Chapo” en het Sinaloa-kartel nog steeds hebben in Mexico. Een Mexicaanse analist: ‘Het is een herinnering aan hoe diep ingebed en krachtig de familie Guzmán in de samenleving van Sinaloa blijft. Ze maken effectief deel uit van de elite. Ze worden als zodanig behandeld door andere leden van de elite, inclusief delen van de kerk.’ De katholieke kerk in Mexico wordt al langer beschuldigd van witwassen via fondsen van drugskartels.

Geweldsexplosie

Het aantal moorden (35.588) in Mexico nam vorig jaar met 2,7% toe vergeleken met een jaar eerder. In oktober 2019 werden twee zoons van “El Chapo” door de Mexicaanse politie korte tijd gearresteerd en weer gedwongen vrijgelaten vanwege een enorme geweldsexplosie die in Culiacán losbarstte. Op diverse plaatsen ontstonden vuurgevechten met de politie, waarbij in totaal zeker acht doden en tientallen gewonden vielen. De agent die betrokken was bij de arrestatie van Guzmán’s zoon Ovidio werd enkele weken later met 150 kogels doorzeefd.

Ook op andere manieren manifesteren directe familieleden zich naar de buitenwereld. Zo debuteerde El Chapo’s vrouw Emma Coronel afgelopen herfst in een realityshow op VH1 en lanceerde Alejandrina Guzmán onlangs de kledinglijn El Chapo 701. Ook heeft ze plannen om “El Chapo”-bier te verkopen.