Mexicaanse marine wilde “El Chapo” oppakken tijdens interview Sean Penn

Enkele maanden voordat de Mexicaanse drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzmán werd gearresteerd, was de Mexicaanse marine van plan om hem op 2 oktober 2015 in zijn schuilplaats te overmeesteren terwijl de Amerikaanse acteur Sean Penn hem bezocht. Dat meldt New York Post.

Inval afgeblazen

Volgens de krant waren Mexicaanse mariniers, bekend als de Naval Infantry Force, van plan om zijn schuilplaats binnen te vallen en hem te arresteren. Toen het hoofd van de speciale afdeling van de Drug Enforcement Administration (DEA) van het plan hoorde, wilde hij dat de inval werd afgeblazen. Dat gebeurde uiteindelijk door slecht weer.

Filmproject

Sean Penn werd bij de bijeenkomst vergezeld door de Mexicaanse soap-operaster Kate del Castillo, die de ontmoeting met Guzmán organiseerde. De acteurs wilden over drugshandel praten. De drugsbaron wilde volgens de krant echter praten over het maken van een film over zijn leven. (tekst loopt door na de advertenties).

Nieuw boek

De DEA tapte Guzmán’s telefoon af en luisterde naar de plannen tijdens de ontmoeting op een geheime locatie in de jungle. Het voorval wordt gedetailleerd beschreven in het nieuwe boek El Jefe: The Stalking of Chapo Guzmán van schrijver Alan Feuer dat op 25 augustus verschijnt. Guzmán zou niet hebben geweten dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd door de DEA.

Rolling Stone

Volgens het boek ging Guzmán pas akkoord met de bijeenkomst nadat hij Penn had gegoogeld. Penn was niet van plan een film te maken met of over Guzmán. Hij reisde naar een afgelegen locatie in de buurt van de stad Cosalá in de Mexicaanse staat Sinaloa om Guzmán te interviewen voor het muziekblad Rolling Stone, een detail dat hij voor de drugsbaas onthield.

Speciale telefoon

De bijeenkomst werd georganiseerd door Kate del Castillo. Guzmán was een fan van haar werk. Eerder bood hij haar volledige rechten op zijn levensverhaal aan. Ze kreeg een speciale telefoon zodat ze rechtstreeks met “El Chapo” kon communiceren via sms. Toen het hoofd van de DEA hoorde dat de Mexicaanse mariniers verder wilden gaan met hun plan om Guzmán gevangen te nemen terwijl de acteurs op bezoek waren, was hij stomverbaasd. In het boek zegt hij: ‘Hun houding leek te zijn: Fuck Sean Penn, de inval gaat door zoals gepland.’

“Ongelooflijk veel geluk”

Volgens de auteur van het boek kon het plan uiteindelijk niet worden uitgevoerd door slecht weer en hadden de Amerikanen daar ongelooflijk veel geluk mee. ‘Het nam de mogelijkheid weg dat de naam van Sean Penn overal op de voorpagina’s zou worden gespot als slachtoffer van een drugsoorlog’, zegt de schrijver in zijn boek. Sean Penn heeft later gezegd dat hij “vreselijke spijt” had van zijn ontmoeting met “El Chapo”. Hij zei dat de ontmoeting niet inhoudelijk bijdroeg aan een gesprek over de drugsoorlog.

Levenslang

In januari 2016 werd Guzmán alsnog gearresteerd door de Mexicaanse marine nadat de opsporingsdiensten hem op het spoor kwamen door het interview met Sean Penn. “El Chapo” zit een levenslange gevangenisstraf uit in Colorado, in de best beveiligde gevangenis van Amerika. Volgens schrijver Alan Feuer probeert Guzmán zijn filmproject nog steeds vanuit de gevangenis te verkopen.