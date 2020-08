Mexicaanse president doet foto met kartel-zanger (VIDEO)

Connect on Linked in

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador is woensdag tijdens een bezoek aan de deelstaat Sinaloa gestopt voor een korte foto-ontmoeting met een populaire zanger van “narcocorridos”: Alfredo Rios, alias “El Komander”.

Helden

Deze Komander is zowel ten noorden als ten zuiden van de Amerikaanse grens bekend om zijn corridos waarin hij de strijd bezingt van drugscriminelen tegen de politie en rivalen, hoewel hij ook liefdesliedjes maakt (zie onder). In narcocorridos worden soms vooraanstaande drugscriminelen als helden neergezet, hoewel veel van de liedjes inhoudelijk niet verschillen van wat in gangsterrap normaal is.

Rios woont in Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa, waar de bakermat ligt van het Sinaloa-kartel. Dat is het enorme criminele netwerk waarvan Joaquin El Chapo” Guzmán één van de leiders was.

Geïnfiltreerd

Waarom de president een praatje ging maken met Rios is onduidelijk, maar in Mexico heeft het felle kritiek opgeleverd. Het bestuur van Mexico bleek onder vorige presidenten verregaand geïnfiltreerd door drugscriminelen, met name uit Sinaloa, tot aan de minister van Veiligheid aan toe.

Tijdens een voorgaand bezoek aan Sinaloa schudde Lopez Obrador de hand van de moeder van El Chapo. De president kreeg ook al kritiek nadat hij vorig jaar persoonlijk de vrijlating gelastte van Ovidio Guzman (zoon van Chapo), die was aangehouden door een zwaarbewapende eenheid van militairen. De vrijlating kwam nadat evenzo zwaar bewapende kartelleden een deel van Culiacán onder controle namen.