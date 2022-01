‘Mexicaanse verdachte na vlucht toch gearresteerd’

Connect on Linked in

Een Mexicaan die de politie ziet als een een leidinggevende “kok” in verschillende crystal methlabs is twee jaar geleden net ontkomen aan arrestatie. Dat staat te lezen in een proces-verbaal van de politie waar RTV Oost inzage in heeft gehad. Vlak voor de inval in zijn huurwoning is hij ontkomen naar Mexico. Later keer hij weer terug naar Nederland waar hij na enige tijd alsnog werd opgepakt. De Mexicaan is één van de hoofdverdachten in een zeer groot onderzoek naar de productie van meth in Nederland.

Coördinerende taak

De man als bijnaam El Gordo (de Dikke) leidde volgens justitie andere drugslaboranten op en gaf hij leiding aan de werkzaamheden in verschillende drugslabs in Nederland, onder meer in Vroomshoop. Justitie denkt dat hij een belangrijke coördinerende taak had bij het opzetten en exploiteren van drugslabs. Zonder zijn toestemming werd er in de betrokken crystal methlabs in Nederland niet gewerkt.

Twee jaar geleden kwam er een tip uit het buitenland over El Gordo en een kompaan. Ze zouden een lab hebben gebouwd in Zaandam waar zowel crystal meth als xtc werd gemaakt. In dat lab deed de politie een inval, drie aanwezige mannen werden aangehouden. El Gordo en twee Zuid-Amerikaanse medeverdachten bleven buiten schot.

Spanje

Een arrestatieteam viel daarna een woning in Hippolytushoef binnen waar El Gordo zou verblijven. Daar vond de politie echter alleen een groot bedrag aan cash geld, een pistool en enige kilo’s drugs. Op het wapen zaten dna-sporen van El Gordo.

Op pgp-chats die de politie in handen heeft wordt door verdachten opvallend vaak gesproken over huizen ‘schilderen’, justitie stelt dat hiermee eigenlijk meth koken werd bedoeld.

El Gordo zou betrokken zijn geweest bij drugslabs in Vroomshoop, Baak, Westdorpe en het Belgische Poppel. Er zouden ook in Duitsland methlabs zijn opgezet. In Spanje zouden de verdachten een opleidingscentrum voor meth-koks gaan inrichten, zo zou blijken uit chats.

Zie ook:

Voorarrest geschorst van 8 verdachten in omvangrijke crystal meth-zaak

Opnieuw arrestaties in onderzoek NL’se en Belgische crystal methlabs