Opnieuw arrestaties in onderzoek NL’se en Belgische crystal methlabs

In een onderzoek naar een criminele organisatie heeft de politie op 12 januari jl. bij invallen door het hele land acht mannen en één vrouw aangehouden op verdenking van een internationale organisatie rond vier crystal methlabs in Nederland en België. Eind vorig jaar werden al vijftien verdachten aangehouden.

Voorarrest verlengd

De vrouw is inmiddels vrijgelaten, maar is nog wel verdachte. De verdachten zaten tot voor kort nog in beperkingen, daarom worden de aanhoudingen nu pas gemeld door de politie. Maandag is het voorarrest van zeven verdachten met drie maanden verlengd, één verdachte werd geschorst.

De invallen en de aanhoudingen horen bij hetzelfde onderzoek als waar eind 2020 vier laboratoria in Vroomshoop, Westdorpe, Poppel (België) en Baak voor de productie van crystal meth zijn ontmanteld.

Het onderzoek naar het criminele netwerk werd gestart naar aanleiding van informatie over een vermeende wapenhandelaar in een eerder politieonderzoek. In het vervolgonderzoek stuiten rechercheurs op een georganiseerd crimineel verband dat zich bezighield met het runnen van crystal methlabs en het op grote schaal fabriceren van crystal meth.

Chileen en Mexicaan

Volgens de recherche werd het netwerk geleid door een Chileen (60) en een Mexicaan (40), die laboranten (‘koks’) rekruteerden en in lieten vliegen uit Midden- en Zuid-Amerika.

Tijdens het onderzoek doken eind 2020 in bedrijf zijnde labs in Vroomshoop, Baak, Westdorpe en Poppel (België) op. Alle labs werden ontmanteld en vijftien personen werden verspreid over het hele land aangehouden. Op 12 januari 2021 werden nog eens negen verdachten opgepakt, die ondanks de ontmantelde labs hun chemische productieactiviteiten bleven voortzetten.

Vuurwapens, wiet en 7 ton cash

Tijdens de actie doorzocht de politie op verschillende locaties bedrijfspanden en woningen. Naast de negen aanhoudingen in Amsterdam, Doesburg, Dongen, Aalsmeer, Haarlem en Rotterdam legden agenten beslag op drie vuurwapens, zakken wiet, geldtelmachines, zo’n 70.000 euro in contanten, dure horloges, administratie en negen voertuigen.

Verder onderzoek moet duidelijk maken wie voor welke feiten verantwoordelijk is. Aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten.