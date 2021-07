Voorarrest geschorst van 8 verdachten in omvangrijke crystal meth-zaak

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de voorlopige hechtenis van acht verdachten van een internationale organisatie rond vier crystal methlabs in Nederland en België geschorst wegens geen concreet zicht op een inhoudelijke behandeling. Die staat gepland voor april 2022. Willem van Vliet, de advocaat van de vermeende financier van de drugslabs, noemt het “een zuivere beslissing” van de Amsterdamse rechtbank.

Vuurwapens en 70.000 euro cash

In januari dit jaar werden bij invallen in Amsterdam, Doesburg, Dongen, Aalsmeer, Haarlem en Rotterdam acht mannen en één vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de criminele organisatie. Daarbij werd beslag gelegd op drie vuurwapens, zakken wiet, geldtelmachines, circa 70.000 euro contant geld, luxe horloges, administratie en negen voertuigen.

Ketchikan

De invallen en de aanhoudingen horen bij hetzelfde onderzoek (genaamd Ketchikan) als waar eind 2020 vier laboratoria in Vroomshoop, Westdorpe in Zeeland, Poppel (België) en Baak voor de productie van crystal meth zijn ontmanteld. Daarbij werden toen al vijftien verdachten aangehouden. Volgens het OM gaat het om de grootste crystal meth-zaak ooit van Nederland.

25 verdachten

In totaal gaat het om 25 verdachten. Vrijdag zaten nog acht verdachten vast, waaronder drie Mexicanen. Hun voorarrest is per direct geschorst waardoor ze allemaal op vrije voeten komen. Twee andere verdachten waren al eerder vrijgelaten. Het is onbekend of ook verdachten zijn vrijgelaten in het deelonderzoek van de vijftien verdachten die eind 2020 werden aangehouden.

De criminele organisatie stond volgens de recherche onder leiding van de Mexicaan Rafael V. (40) en de Chileen Marko C. (60), die laboranten (‘koks’) rekruteerden en in lieten vliegen uit Midden- en Zuid-Amerika.

Wapenhandelaar

Het onderzoek naar het criminele netwerk werd gestart naar aanleiding van informatie over een vermeende wapenhandelaar in een eerder politieonderzoek. In het vervolgonderzoek stuiten rechercheurs op een georganiseerd crimineel verband dat zich bezighield met het runnen van crystal methlabs en het op grote schaal fabriceren van crystal meth.