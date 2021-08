Miljoenen sigaretten uit Rotterdam gepakt in Dublin

Connect on Linked in

7,2 miljoen sigaretten zijn recent op weg naar Ierland langs de douane in Rotterdam gesmokkeld. De partij werd ontdekt toen het schip waarop ze waren verstopt arriveerde bij de Ierse hoofdstad Dublin, zo meldt de Ierse belastingdienst.

De Ierse douane vond de partij van pakjes Richmond na een scan met een mobiele röntgenscanner haalde.

Over de herkomst van de sigaretten is niets bekend gemaakt, dus ook niet over de productielokatie. Er is in Nederland het laatste jaar en de voorgaande jaren een lange serie sigarettenfabrieken ontmanteld door de FIOD. Maar het is ook mogelijk dat de sigaretten in Nederland in transit waren.

Het merk Richmond is met name populair in het Verenigd Koninkrijk en in Belarus en Kazachstan. De straatwaarde van de sigaretten is ongeveer 5 miljoen euro.

