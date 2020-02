“Millie” krijgt 16 jaar cel voor schietpartij Bijlmer

Connect on Linked in

De rechtbank van Amsterdam heeft Emylio “Millie” G. (26) tot 16 jaar cel veroordeeld voor twee wilde schietpartijen: een poging tot liquidatie van “Meo” H. in 2018 op de Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost en een schietpartij drie weken later op dezelfde plek, aldus Het Parool. Hij is ook schuldig bevonden aan een openlijke geweldpleging op het Leidseplein in Amsterdam, in december 2017.

Veertien kogels

Met een Skorpion pistoolmitrailleur schoot G. op 18 januari 2018 zeker veertien kogels af. H. werd getroffen in zijn buik, been en arm. Het slachtoffer bleef zitten met twee kogels in de lever omdat verwijderen te gevaarlijk is. De rechtbank acht het niet onwaarschijnlijk dat de in liquidatieonderzoeken figurerende buurtgenoot Randall D. (38) aan G. de opdracht voor de liquidatie van H. heeft gegeven, of een andere rol speelde. De rechtbank ziet daarvoor in het dossier echter geen bewijs.

De tweede schietpartij was na een ruzie met de ex van zijn vriendin.

Hoge celstraffen

De rechtbank noteert dat G. ‘doelbewust’ voor een criminele carrière heeft gekozen en niet te sturen is. Hij heeft na eerdere straffen twee keer zijn enkelband doorgeknipt. Millie G. is ook nog verdachte van de dodelijke schietpartij in een buurthuis op Wittenburg in Amsterdam waar een 17-jarige onschuldige jongen omkwam.

Door het geweld op straat in Amsterdam zegt de rechtbank zich ‘gedwongen’ om hoge celstraffen op te leggen. Niettemin is de straf twee jaar lager dan geëist.

Naast de opgelegde straf krijgt G. nog een strafrestant uit te zitten van een eerdere straf. Hij moet alsnog vijf maanden zitten die hem voorwaardelijk waren opgelegd bij zijn veroordeling voor het bezit van een pistoolmitrailleur in 2015.