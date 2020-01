Twee verdachten opgepakt voor vergismoord in buurthuis Wittenburg

Connect on Linked in

De politie heeft twee verdachten uit Zwanenburg opgepakt voor de vergismoord op de 17-jarige stagiaire Mohamed Bouchikhi op 26 januari 2018 in een buurthuis op Wittenburg in Amsterdam. Het gaat om de opnieuw aangehouden 26-jarige Emylio “Millie” G. en een 26-jarige vrouw.

Vuurwapengevaarlijk

Emylio G. werd eerder vrijgelaten in de zaak, maar zat nog wel vast voor een andere zaak. Na uitvoerig onderzoek is hij maandag opnieuw in zijn cel aangehouden, omdat de recherche denkt dat hij de schutter is van Mohamed Bouchikhi. Twee mannen stormden die vrijdag in 2018 aan het begin van de avond het buurthuis binnen en openden daar het vuur. De schutters hadden het op iemand anders voorzien, maar schoten meerdere malen op de ineengedoken Bouchikhi. Hij overleed ter plekke.

Twee anderen raakten gewond, waaronder het mogelijke doelwit, de destijds 19-jarige Gianni L. De recherche vermoedt dat Emylio G. één van de schutters is. G., die in Amsterdam-Zuidoost bekendstaat om zijn onberekenbaarheid, werd in oktober 2018 aangehouden als verdachte. Hij werd toen in deze zaak weer heengezonden, maar bleef wel verdachte.

Drie geweldsincidenten

Na verder onderzoek is hij op maandag 20 januari aangehouden in zijn cel. Op het moment van zijn aanhouding zat G. al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. Het OM eiste op 14 januari 18 jaar cel tegen Emylio “Millie” G. voor een liquidatiepoging van “Meo” H. op de Maarsenhof in Amsterdam Holendrecht (18 januari 2018) en een tweede schietpartij op de ex van zijn nieuwe vriendin (9 februari 2018) op dezelfde Maarsenhof, plus een mishandeling op het Leidseplein in 2017. De liquidatiepoging op “Meo” H. zou zijn aangestuurd door Randall D. (38), die vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom.

Tweede verdachte

Naast Emylio G., die al op jonge leeftijd een fors strafblad opbouwde en al eens zijn enkelband doorknipte, hield de recherche maandag ook een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg aan. Zij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan het dodelijke schietincident. De vrouw kwam na enkele dagen weer vrij, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.