Minder aanslagen met explosieven in Antwerpen

Het aantal aanslagen met explosieven in Antwerpen is in 2023 fors gedaald, ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. De politie in die stad is daarentegen bezorgd over het toegenomen aantal ontvoeringen en folteringen.

Gedaald

Het aanhouden van 217 aanslagplegers sinds de zomer van 2022 lijkt er in Antwerpen voor te hebben gezorgd dat het aantal aanslagen met explosieven sterk is gedaald. In 2022 had de politie 85 van dit soort zaken in onderzoek, terwijl het dit jaar -tot nu toe’ om 52 feiten gaat, aldus de Gazet van Antwerpen donderdag op haar website.

Signaal

De politie ziet meerdere verklaringen voor die daling. Dan gaat het over de pakkans en de straffen die de rechtbanken opleggen. Een hoofdcommissaris van de federale politie in de krant: ‘Die kerels pakken allemaal vier jaar celstraf, als signaal kan dat tellen. Bovendien is de pakkans groot.’

Veertig van de verdachten zijn op aangeven van het Belgische gerecht opgepakt in Nederland. Twintig Nederlandse verdachten konden op heterdaad worden betrapt, na een achtervolging.

Folteringen

De Belgische politie maakt zich wel zorgen om het toegenomen aantal ontvoeringen en ‘folteringen’. In 2022 had men drie zaken in onderzoek, dit jaar zijn het er zeven. De politiecommissaris stelt dat het geweld ernstiger is geworden: ‘Het gaat om zeer gruwelijke folteringen, waarbij vingerkootjes of oorlellen worden afgesneden. In één dossier heeft men het slachtoffer in de rug en het voorhoofd gekerfd, en heeft men bijtende producten in de wonden gegoten.’

Bij deze zaken is ook een Nederlands slachtoffer betrokken geweest. Voor de zware mishandeling werd een verdachte aangehouden.

Dossiers

De Gazet van Antwerpen meldt ook dat er naar aanleiding van de hack van de versleutelde berichtenserver Sky ECC 700 dossiers door de politie zijn aangemaakt, terwijl er nog 1000 ongeïdentificeerde accounts moeten worden onderzocht.