Minder geldautomaten in Duitse deelstaat in strijd tegen plofkraakgolf (VIDEO)

Connect on Linked in

Het aantal ATM-geldautomaten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is het laatste half jaar gedaald van 11.000 naar 9.500. De maatregel is genomen om het aantal plofkraken in de regio terug te dringen. 1.500 minder geldautomaten is echter nog steeds niet veel voor gewilde doelwitten en dus lijkt het nog steeds dweilen met de kraan open.

Het aantal profkraken in Duitsland neemt nog steeds toe. De plofkrakers komen meestal uit Nederland (regio Amsterdam en Utrecht) en gebruiken steeds zwaardere explosieven om geld uit pinautomaten te blazen. De Duitse en Nederlandse politie hebben een grensoverschrijdende speciale eenheid opgericht om het aantal plofkraken terug te dringen.

Controles

De Nederlandse politie werkt al langere tijd intensief samen met de Duitse politie aan het opsporen van personen die dagelijks geldautomaten opblazen in Duitsland. Speciale surveillanceteams zoeken op snelwegen naar verdachte auto’s, die tot stoppen worden gedwongen en met speurhonden worden gecontroleerd op explosieven of andere verboden middelen.

Veel meer cash

Plofkrakers hebben hun werkterrein naar het buitenland verlegd omdat Nederlandse banken preventieve maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken. In Duitsland gebruikt de bevolking veel meer cash geld dan in Nederland.

In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe. Ter vergelijking: in Nederland bliezen criminelen 15 keer een pinautomaat op.

Regio Amsterdam/Utrecht

De politie zegt te vermoeden dat ongeveer 500 mannen, met name uit Amsterdam en Utrecht verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de plofkraken in binnen- en buitenland. Dat veel verdachten van Duitse plofkraken uit Nederland komen is niets nieuws. Ook in 2021 werd de helft van alle plofkraken in Duitsland gepleegd door Nederlanders van vooral Marokkaanse afkomst.

‘ Kleeftechnieken’

Duitse banken maken bij explosies geen gebruik van ‘kleeftechnieken’, waarmee bankbiljetten snel aan elkaar worden gelijmd en onbruikbaar worden. Dat gebeurt in Nederland soms wel. Ook wordt hier vaak inkt over bankbiljetten gesprayd, waardoor het geld onbruikbaar wordt.

De Duitse regering en de voorzitter van de rechercheursvereniging roepen banken op om hun geldautomaten beter te beschermen. De minister van Binnenlandse Zaken zou zelfs een wettelijke verplichting daartoe overwegen.

De Duitse omroep Deutsche Welle maakte een korte reportage over de strijd tegen plofkrakers.

Zie ook:

Reeks arrestaties in Duits-Nederlands plofkraakonderzoek