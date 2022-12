Recordaantal plofkraken in Duitsland, meeste daders uit Nederland

Connect on Linked in

In Duitsland zijn dit jaar een recordaantal geldautomaten opgeblazen. Volgens Welt Am Sonntag waren in het hele land tot nu toe 450 geldautomaten doelwit van een plofkraak. De daders komen voornamelijk uit Nederland. Banken wordt nu gevraagd hun automaten beter te beveiligen, ook wordt gesproken over een verplichting daartoe.

Volgens de autoriteiten werden er de afgelopen jaren in Duitsland minder geldautomaten opgeblazen dan dit jaar. In 2021 ging het om 381 geldautomaten, in 2020 om 414. Dit jaar staat het aantal tot op heden op ongeveer 500 voltooide plofkraken en pogingen daartoe.

Minder vaak gas

De profkraken worden de laatste tijd ook steeds vaker gepleegd met explosieven in plaats van gas dat eerder vooral werd gebruikt. Oliver Huth, voorzitter van de vereniging van Duitse rechercheurs, zegt tegen Welt Am Sonntag dat de verdachten daarmee het risico dat er doden kunnen vallen op de koop toenemen. ‘Voetgangers zijn al gewond geraakt, metalen onderdelen kwamen in kinderkamers terecht en huizen zijn onbewoonbaar geworden.’

‘Kleeftechnieken’



Dat veel verdachten van Duitse plofkraken uit Nederland komen is niets nieuws. Ook in 2021 werd de helft van alle plofkraken in Duitsland gepleegd door Nederlanders. Duitse banken maken bij explosies geen gebruik van ‘kleeftechnieken’, waarmee bankbiljetten snel aan elkaar worden gelijmd en onbruikbaar worden. Dat gebeurt in Nederland soms wel. Ook wordt hier vaak inkt over bankbiljetten gesprayd, waardoor het geld onbruikbaar wordt.



De Duitse regering en de voorzitter van de rechercheursvereniging roepen banken op om hun geldautomaten beter te beschermen. De minister van Binnenlandse Zaken zou zelfs een wettelijke verplichting daartoe overwegen.

Amsterdam

In Nederland waren in september 2022 al net zoveel plofkraken geregistreerd als in het hele jaar daarvoor. Vooral Amsterdam werd getroffen door zware explosies in woonwijken. In de hoofdstad zijn afgelopen zomer twee rechercheteams opgesteld die de plofkraken en explosies onderzoeken.

