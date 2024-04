‘Minder straf voor moordenaar Wouter van Luijn bij Spaans hof’

Connect on Linked in

De Spaanse man die vorig jaar werd veroordeeld voor de dood van cineast Wouter van Luijn in 2018 op Mallorca, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het gerechtshof vindt niet bewezen dat de filmmaker is beroofd, wel dat hij door klappen om het leven is gebracht.

Beeld: de om het leven gebrachte filmeditor Wouter van Luijn

Verlaagd

Het provinciale hof in Palma sprak Adrián H. F. vrijdag vrij van beroving met geweld. Daardoor werd zijn gevangenisstraf van 6,5 jaar verlaagd tot drie jaar. Dat schrijft het AD zaterdag op haar website, op basis van informatie van lokale Spaanse media.

Niet bewezen

Volgens het hof, dat het beroep van advocaat Gaspar Oliver gedeeltelijk gegrond verklaarde, is niet bewezen dat de aanval waarbij het slachtoffer in de nacht van 13 juli 2018 overleed, plaatsvond tijdens een beroving.

De uitspraak handhaaft wel de straf die H. F. is opgelegd voor dood door schuld, vanwege de slagen die hij toebracht aan filmeditor Van Luijn. Die stierf aan zowel de verwondingen opgelopen bij de aanval als door fors alcoholgebruik in combinatie met een verwijde ader in de hersenen (aneurysma). Als gevolg van deze kennelijk al bestaande hersenaandoening overleed de Nederlander vlak na aankomst in het ziekenhuis, aldus het AD.

Verband

De rechtbank achtte in eerste aanleg in juli vorig jaar bewezen dat er een duidelijk verband bestond tussen het gebruikte geweld en de dood van het slachtoffer. Zonder de klappen tegen het hoofd zou Van Luijn nog geleefd hebben, stelde zij in het vonnis.

De verdachte H. F. voerde vorig jaar zelf aan dat Van Luijn in elkaar was geslagen door jongeren, en dat hij hem alleen een lichte klap had gegeven voor wildplassen.