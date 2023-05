Voorzitter justitie-college: ‘Met kroongetuige kunnen we pantser criminele groepen doorbreken’

Connect on Linked in

De voorzitter van het College van PG’s zei woensdag op NPO Radio 1 dat hij door wil blijven gaan met de uitbreiding van de inzet van kroongetuigen. ‘We hebben mensen uit de criminele kring nodig om aan de waarheid te komen.’

Nachten ijs

De scheidende voorzitter van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie (OM) hield zich woensdag in het radioprogramma Sven op 1 (NPO Radio 1, WNL) zich vooral op de vlakte over lopende zaken, in verband met de privacy van verdachten.

Hij stelde wel dat justitie over ‘heel veel nachten ijs’ is gegaan, voordat ze overging tot de arrestatie van advocaat Inez Weski. ‘Die sluiten we niet zomaar op, zeker niet.’

Hij ondersteunde het plan van de Nederlandse Orde van Advocaten om een vertrouwenspersoon te installeren, waarbij ‘collega’s met hun dilemma’s terechtkunnen’ – zoals dat mogelijk bij Weski het geval was. ‘Ik zou dat zeker toejuichen.’

Rechtsbijstand

Over de advocaten die hun functie hebben neergelegd in de zaak Marengo, tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten: ‘Rechtsbijstand zal hierin moeten worden georganiseerd door de instanties die zich daarmee bezighouden. Maar die moet iedereen krijgen.’

Afscherming

Van den Burg juicht nog steeds de inzet van de uitbreiding van kroongetuigen in strafzaken toe. ‘Als het over criminele organisaties en kroongetuigen gaat, draait het maar om een ding: afscherming van de identiteit, van informatie, en van illegaal gewin en goederen. Die pantsers daarvan zijn zo groot, dat je mensen uit die kring uit de boezem krijgt om aan de waarheid te komen. Dat illustreert het belang van kroongetuigen.’

Bevestigd

De scheidende topman stelt dat onbetrouwbare getuigen wel een betrouwbare verklaring kunnen afleggen. ‘Als je die verklaring maar bevestigd kunt krijgen. Je moet ook wel altijd afstand van die informatie kunnen blijven nemen. Het is ook een gezonde vraag om je steeds weer te blijven afvragen of je met een kroongetuige door moet gaan. Als we hun veiligheid of die van hun familie niet kunnen garanderen, stappen we er niet in.’

Hij wil niet bevestigen dat het toegenomen geweld in Rotterdam van de laatste weken verband houdt met de inzet van kroongetuigen. ‘Dat is een hypothetische analyse. Niet duidelijk is of dit hiermee te maken heeft.’

Investeren jeugd

Tenslotte pleit hij voor het investeren in jeugd die het verkeerde pad op dreigt te gaan, om de aanzuigende werking van de misdaad tegen te gaan. ‘Dat is heel erg belangrijk. Als je er een stap in hebt gezet, kom je er namelijk nooit meer uit.’