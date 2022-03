Italiaanse maffiabaas Imperiale vanuit Dubai uitgeleverd aan Italië

Connect on Linked in

De internationale drugshandelaar Raffaele Imperiale (47) is vrijdag vanuit Dubai aan Italië uitgeleverd. Imperiale werd op 4 augustus 2021 gearresteerd en daarna weer op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie van Napels had om zijn uitlevering gevraagd.

Acht jaar cel

Camorra-baas Raffaele Imperiale is in 2016 in Italië veroordeeld tot acht jaar celstraf voor internationale drugshandel. De Italiaanse minister van Justitie Marta Cartabia was eerder deze maand in Abu Dhabi om een uitleveringsverzoek voor Imperiale te ondersteunen, nadat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) eerder weigerden om uitvoering te verlenen aan Italiaanse verzoeken.

Er liepen ook aanhoudingsbevelen tegen Imperiale wegens cocaïne-importen door verschillende clans van de Camorra en lidmaatschap van de maffia.

Overeenkomst

Nederland heeft met de emiraten een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking bij opsporing en uitlevering van door Nederland gezochte personen. Italië heeft niet zo’n overeenkomst.



Raffaele Imperiale sloot een deal over een lagere strafeis voor het terugbezorgen van twee schilderijen van Vincent van Gogh, die waren gesloten uit het Amsterdamse Van Gogh-museum, en die hij zou hebben gekocht in 2003.

Rico de Chileen

Zijn naam valt ook in combinatie met onderzoek naar cocaïnehandel, in combinatie met de Ierse Kinahan-clan en de Amsterdamse Chileen Richard “Rico” R. V. die in Nederland is veroordeeld voor leiden van een criminele organisatie die in drugs handelde. Imperiale is ook genoemd als zijnde zijdelings betrokken in een conflict tussen Nederlandse drugscriminelen.