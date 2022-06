Mink Kok en medeverdachte blijven vastzitten

Connect on Linked in

De bekende Amsterdamse crimineel Mink Kok en de medeverdachte in zijn zaak blijven na hun uitlevering door Libanon afgelopen week gevangen zitten. Dat heeft de rechter dinsdagmiddag bepaalt.

door Joost van der Wegen

Hechtenis

De rechtbank maakte vanmiddag bekend dat Kok (60) en de medeverdachte na hun uitlevering door Libanon en aankomst in Nederland afgelopen zaterdag, in bewaring zijn gesteld. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank besloten. Het komt erop neer dat zij veertien dagen zullen worden vastgehouden, waarna een officier van justitie moet besluiten of zij langer in hechtenis blijven.

Kok en de 41-jarige Nederlander Najim Z. zijn volgens het Openbaar Ministerie verdacht van grootschalige internationale drugshandel. Tegen hen zijn in een onderzoek door de landelijke recherche verdenkingen gerezen van betrokkenheid bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

Spoor

Het spoor naar de verdachten is volgens het Openbaar Ministerie zichtbaar geworden in onderschepte pgp-berichten van Sky ECC. Deze cryptocommunicatie-dienst is begin 2021 door de opsporingsdiensten gekraakt. Een analyse van onderschepte Sky-berichten heeft zicht gegeven op de rol van Kok bij de invoer van 370 kilo cocaïne in Antwerpen in 2020, zegt het Openbaar Ministerie.

Kok was, volgens justitie, vanuit Libanon vermoedelijk druk bezig om te achterhalen waar de drugs waren gebleven. De zending werd uiteindelijk in oktober 2020 in Duitsland in beslag genomen in een supermarkt. Volgens het OM was Kok kennelijk het zicht erop kwijtgeraakt.

Zijn advocaat stelt dat de beschuldigingen tegen Kok minder zwaarwegend zijn dan omschreven.