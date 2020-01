Misschien doorbraak in verdwijningszaak uit 1993

Connect on Linked in

De politie heeft in het najaar van 2019 nieuwe informatie ontvangen over de plek waar het lichaam van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen mogelijk begraven is. Het team heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze informatie en de herkomst ervan. De informatie leidde naar een graf op de begraafplaats van de katholieke kerk Heugem, aan De Beente in Maastricht

Overleden man

Aan één van de graven op de begraafplaats verricht het onderzoeksteam woensdag forensisch onderzoek. Dit betekent dat het graf opengemaakt wordt. Forensische medewerkers zullen het graf bekijken en onderzoeken wat zich in het graf bevindt. Het onderzoek aan het graf staat geheel los van de nabestaanden van de overleden man die in het graf begraven is. De overledene en/of zijn nabestaanden hebben niets met deze verdwijningszaak te maken en verlenen vrijwillig hun medewerking aan het onderzoek. Het onderzoek op de begraafplaats duurt de hele dag.

Mochten in het graf stoffelijke resten, toebehorend aan een vrouw aangetroffen worden, dan zal hierop verder onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag dienen plaats te vinden. Het zal enkele weken duren, eer het resultaat hiervan bekend is.

Over de concrete inhoud van de ontvangen informatie doet het cold case team verder geen mededelingen.

Universiteit

In de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 verdween de toen 18-jarige Tanja Groen. Tanja was eerste jaars studente R.L. (gezondheidswetenschappen) aan de Universiteit in Maastricht. Ze woonde sinds 1 augustus 1993 op kamers in Gronsveld. Vanaf 24 tot en met 28 augustus was een ontgroeningsweek met als afsluiting een feestavond van de Studentenvereniging Circumflex. Dit feest vond plaats in de Soos van de studentenvereniging, gelegen aan de Herbenusstraat in Maastricht. Op 31 augustus 1993 omstreeks 19.30 of 19.50 uur had ze nog telefonisch contact met haar moeder in Schagen (Noord Holland).

Vanaf het feest is ze rond middernacht op haar fiets vertrokken naar haar kamer in Gronsveld. Hier is ze echter nooit aangekomen. Op 1 september 1993 begonnen de lessen en ook hier was ze niet verschenen. Ze was ook niet meer door klasgenoten of medebewoners gezien. Tanja was ongeveer 1.70 en had lang donker haar tot op haar schouders. Ten tijde van haar verdwijning droeg ze een blauwe spijkerbroek.

Zoekacties

Afgelopen jaren is diverse keren gezocht naar Tanja, echter zonder resultaat. In juni 2014 zijn in de bossen in Gronsveld botten gevonden die gelinkt werden aan Tanja Groen. Na onderzoek bleek dit niet het geval te zijn.

Ook is verschillende malen naar de fiets van Tanja gezocht, voor het laatst in 2012-2013. In 2014 vond er nog op particulier initiatief een zoekactie plaats, echter ook zonder resultaat.

Eén van de mogelijke daders waar onderzoek naar is gedaan was zelfverklaarde seriemoordenaar Willem Smulders die op een camping verbleef waar ook Tanja Groen met haar ouders heeft gestaan.