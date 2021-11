Mohamed el A. noemde de naam Taghi niet (UPDATE)

Connect on Linked in

De verdachte Mohamed el A. (32) – die zegt politie en Openbaar Ministerie te hebben gewaarschuwd voor een aanslag op de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum – zegt ook de ontvoering van een drugshandelaar uit Doorn te hebben laten beëindigen. De verdachte van medeplegen van een moord in het Marengo-proces vertelde een en ander op een besloten zitting in juni 2021. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Utrechter El A.. aan zijn neef vroeg om de ontvoering van Mohamed H. te beëindigen.

Eetcafé

El A. was eigenaar van een eetcafé en zat in de wiethokken. Zijn neef had H. ontvoerd en opgesloten ergens bij Kaatsheuvel, maar volgens El A. liet de neef het slachtoffer vrij. Zo leerde El A. Mohamed H. kennen. Hij trouwde na de vrijlating van H. uiteindelijk met diens dochter. Toen hij schoonvader H. beter leerde kennen, zo vertelde El A. tegen de rechtbank, stelde deze H. hem voor aan: ‘een medeverdachte die ook terecht staat in dit (Marengo)proces. Het liefst wil ik bepaalde namen hier niet specifiek uitspreken.’ Zijn schoonvader waarschuwde hem voor deze man, zegt El A.. Die man zou volgens schoonvader H. ‘onberekenbaar’ zijn.

Deze schoonvader H. is de man op wiens huis in Doorn in juni 2017 werd geschoten. Volgens het Openbaar Ministerie in het Eris-proces gebeurde dat in opdracht van onder meer Delano R. die weer instructies daartoe zou hebben gekregen uit de groep van Ridouan Taghi (die daarvoor overigens niet wordt vervolgd).

Scekic

El A. staat, net als onder meer Ridouan Taghi en anderen, (onder meer) terecht voor het medeplegen van de moord op Ranko Scekic, op 22 juni 2016 in Utrecht. Hij zou in pgp-gesprekken over te regelen auto’s en vuurwapens hebben gesproken. El A. heeft eerder toegegeven van bepaalde pgp-adressen berichten te hebben verstuurd naar personen die de politie als Marengo-verdachten ziet. Eén van hen is Ridouan Taghi.

El A. zegt dat hij ongewild voortdurend pgp-appjes kreeg over op handen zijnde liquidaties en conflicten in de onderwereld. Een van degenen die aan hem appjes stuurde was een man met een pgp-adres dat begon met 26c en dat is volgens de politie Ridouan Taghi. De man van dit adres trok El A. – zegt deze zelf – steeds verder mee in die liquidatiewereld.

Uit een stuk dat Crimesite heeft ingezien blijkt dat 26c het volgende bericht aan het pgp-adres van El A stuurde:

Beste is als we die ranko en chino tegelyk kunnen doen en zelfde dag die broertje!

En El A. verstuurde aan een ander pgp-adres het bericht:

Zeg hem is goed. Komt goed! Want 10 juni moeten die honden getuigen en daar voor moeten ze weg zijn.

El A. bevestigde aan de rechtbank dat hij een app verstuurde dat iemand in ‘een badje met zoutzuur’ zou moeten worden gelegd. ‘Dat was vanwege de paranoia’, zei El A. in juni tegen de rechtbank. Hij wilde tonen dat hij ‘met’ de groep van 26c was omdat hij anders zelf wel eens doelwit zou kunnen worden, zo is zijn uitleg. Vandaar ook dat hij zich bezig hield met vuurwapens en auto’s in de zaak van Scekic.

Deken ontkende waarschuwing

De rechtbank vond dit verhaal niet ontlastend genoeg en besloot de voorlopige hechtenis van El A. niet op te heffen. Hij zit nog steeds vast.

De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, zegt in reactie op het stuk van het Algemeen Dagblad dat uit het proces-verbaal over de verklaring van El A. niet kan worden vastgesteld dat hij over Taghi heeft gesproken. Ook staat niet vast dat achter mailadres “26c” Taghi schuilgaat, en evenmin of hij deze berichten heeft verstuurd, daarover moet de rechtbank in het Marengo-proces oordelen.

De zitting waarop El A. dit allemaal vertelde was al in juni van dit jaar. Opmerkelijk: pas recent is het stuk toegevoegd aan het Marengo-dossier, De Telegraaf publiceerde er deze week als eerste over.

Over de waarschuwing die El A. aan de inlichtingendienst van de politie zegt te hebben gegeven over een aanslag op Wiersum is het laatste woord nog niet gezegd. Het Openbaar Ministerie stelt dat er geen TCI-informatie was over een dreiging op Wiersum.

De deken van de Orde van Advocaten in Midden-Nederland is door twee advocaten op de hoogte gesteld van het verhaal van El A., zo kreeg De Telegraaf bevestigd van een van hen. En die deken ontkent te zijn geïnformeerd over de dreiging.