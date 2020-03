‘Moordverdachte werkte als beveiliger bij feestcafé Lil Kleine’

Connect on Linked in

De verdachte die is aangehouden na de vondst van het lichaam van de 33-jarige Bas Vijzelaar in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen, is een 30-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel, aldus de politie. Een betrouwbare bron van Crimesite zegt dat het gaat om Nick B..

Nick B. werkte als beveiliger bij ’t Lammetje, het feestcafé van rapper Lil Kleine in de Leidse Buurt in Amsterdam.

De politie vond zaterdagavond in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen het stoffelijk overschot van Bas Vijzelaar (33) uit Zandvoort. Hij was door geweld om het leven gekomen. Getuigen zeggen in de buurt van de plaats delict schoten te hebben gehoord. Wat er die nacht is gebeurd is momenteel bij de politie in onderzoek. Dinsdagavond komt de zaak aan de orde in Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer werkte als beveiliger bij een juwelier in de Bollenstreek.