Most wanted maffia kopstuk gepakt in Brazilië

Twee jaar geleden ontsnapte de Italiaanse cocaïne koning Rocco Morabito (54) nog op spectaculaire wijze uit een gevangenis in Uruguay. Nu is hij weer opgepakt, in een hotelkamer in de kustplaats Joao Pessoa, in het noordoosten van Brazilië.

De maffioso werd samen met een landgenoot gearresteerd in een gezamenlijk actie van de Amerikaanse DEA, FBI en Braziliaanse en Italiaanse opsporingsdiensten.

Dertig jaar

Morabito heeft een leidende rol binnen de ‘Ndrangheta maffiafamilie, de machtigste criminele organisatie van Italië die ook in Nederland actief is. Morabito, die ook wel de cocaïne koning van Milaan wordt genoemd, is in Italië bij verstek veroordeeld tot 30 jaar cel voor drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Hij hield zich onder andere bezig met cokehandel tussen Brazilië en Italië. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie is Morabito de op een na meest gezochte crimineel van Italië.

Dak van de gevangenis

Het ‘Ndrangetha-kopstuk werd eerder in 2017 opgepakt in Uruguay. Hij was toen al 23 jaar onvindbaar. Terwijl hij gedetineerd zat en op uitlevering naar Italië wachtte, wist hij via het dak van de gevangenis in Montevideo te ontsnappen.

Koffer vol met cash

Rocco Morabito werd op 13 oktober 1966 geboren in Africo, in de regio Calabrië. Begin jaren negentig werd hij in Italië voor het laatst gezien in Milaan, toen rechercheurs hem fotografeerden omringd met lijfwachten en in het bezit van een koffer vol met cash. Morabito zou volgens Italiaanse politie-onderzoekers per maand meer dan 3,5 miljoen euro om hebben gezet.