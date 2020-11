Motorclub Satudarah blijft verboden (UPDATE)

Connect on Linked in

Motorclub Satudarah blijft verboden. Het verbod geldt ook voor de lokale chapters en supportclubs, aldus de Hoge Raad. Het gerechtshof in Den Haag verbood de club in juni 2019 in navolging van de rechtbank. De motorclub ging in cassatie bij de hoogste rechter om het verbod ongedaan te maken, maar de Hoge Raad wees dat verzoek vrijdagochtend af.

‘Criminele broeinesten’

De civiele procedure tegen Satudarah om de club te verbieden en te ontbinden is er een uit een reeks van het Openbaar Ministerie tegen motorclubs in Nederland. Het OM ziet de clubs als criminele broeinesten en daarmee een gevaar voor de openbare orde. Leden van Satudarah zijn betrokken bij zaken als doodslag, mishandeling en drugshandel.

Civiele procedures

Ook tegen de Hells Angels, No Surrender en Caloh Wagoh zijn civiele procedures aangespannen om deze clubs te verbieden. Bij Bandidos is dat gelukt, maar vallen de lokale Nederlandse chapters niet onder dat verbod. De Hoge Raad doet op 4 december uitspraak in de rechtszaak over het verbod op No Surrender. Bij de Hells Angels buigt het gerechtshof zich in december in hoger beroep over een verbod.

Ongegrond

Satudarah werd opgericht in 1990, heeft verschillende lokale chapters en drie supportclubs (Saudarah, Supportcrew 999 en Yellow Snakes). Die laatste is volgens de rechtbank een zelfstandige vereniging en valt niet onder het verbod. Het hof bepaalde in hoger beroep dat het verbod wel geldt voor de lokale chapters. De Hoge Raad is het daarmee eens en noemt de cassatieklachten van Satudarah ongegrond.