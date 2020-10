Rechtszaak verbod Caloh Wagoh uitgesteld naar december

Connect on Linked in

De civiele rechtszaak om motorclub Caloh Wagoh te verbieden is uitgesteld naar 14 december 2020. Dat is maandag besloten nadat in de extra beveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp onduidelijkheid ontstond over de vraag of belanghebbenden op de juiste manier zijn geïnformeerd over de civiele procedure.

‘Krijg lekker de tering’

Volgens het OM is de club via een mail wel degelijk op de juiste manier op de hoogte gebracht over de rechtszaak. Die mail met daarin onder meer de datum en de locatie van de rechtszaak zou afgelopen zomer binnen een dag zijn beantwoord met: ‘Krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC’. Mede daardoor vindt de rechtbank dat de club op de hoogte had kunnen zijn.

Clubcolors

Drie leden van Caloh Wagoh woonden maandag in clubcolors de rechtszitting bij. Advocaat Anis Boumanjal van de motorclub werd pas kort voor de zitting benaderd door deze leden, maar dat zijn geen leden die op hoge posities zitten en inhoudelijk op de tenlastelegging in kunnen gaan. Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” R. zou niet hebben geweten van de zaak. Hij zit sinds eind 2018 vast als vermeend moordmakelaar in het Eris-proces.

Om advocaat Boumanjal meer tijd te geven om zich voor te bereiden en het volledige dossier te ontvangen, is de civiele rechtszaak uitgesteld tot 14 december.

Verbod

Het OM wil Caloh Wagoh verbieden, net zoals de Hells Angels, Satudarah, Bandidos en No Surrender. De club met enkele honderden leden in Nederland is volgens justitie “structureel en onlosmakelijk” verbonden met criminaliteit.