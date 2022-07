Na beschieting explosief achtergelaten bij Rotterdamse woning

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid hebben onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief achtergelaten. Ook is een woning in het appartementengebouw beschoten. Dat gebeurde rond 03.40 op de Hellevoetstraat. Het explosief is aangetroffen in het portiek van het gebouw, aldus RTV Rijnmond. Het explosief is niet afgegaan en in de loop van de ochtend veiliggesteld door de EOD.

(beeld JBMedia)

Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt. Er zijn kogelgaten in raam en muur van het pand gevonden. Het explosief had het formaat van een mobiele telefoon en was gewikkeld in ducttape. Een robot heeft het explosief onderzocht voordat het werd afgevoerd.

Getuigen denken dat er vier keer is geschoten. Bewoners van woningen zijn via het dak geëvacueerd en konden later op de ochtend weer terug hun huis in.

In de afgelopen negentien dagen zijn er in de regio Rijnmond veertien keer woning beschoten. Volgens de politie houden sommige beschietingen verband met elkaar. Ook op straat zijn er, met name in Rotterdam-Zuid, geregeld schietpartijen.