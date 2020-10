‘Na moord Wiersum ontmoeting in Utrecht’

Connect on Linked in

In Utrecht heeft de politie woensdag onderzoek gedaan in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. De reden is dat de politie denkt dat de uitvoerders van de moord handlangers naar een plek in Utrecht hebben gestuurd voor een ontmoeting. Misschien werd er geld overgedragen. Aldus het Algemeen Dagblad.

Het politie-onderzoek werd gedaan in omgeving van de Tamboersdijk in Utrecht-Oost. De politie onderzoekt wie er bij die ontmoeting waren en wat daar is gebeurd. ‘Het lijkt er sterk op dat dit verband houdt met de moord’, zei een woordvoerder van de politie tegen het AD.

Derk Wiersum is op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo belangrijke verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi.

Volgens het OM heeft een neef van Taghi auto’s geleverd aan Moreno B. en Giërmo B.. Zij hebben volgens het OM de moord op Wiersum gepleegd. De rechtszaken hierover lopen nog.