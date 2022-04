Na twintig slachtoffers is geweld in gevangenis Ecuador onder controle

Connect on Linked in

In Ecuador hebben de autoriteiten dinsdagochtend de controle teruggekregen over een gevangenis in de stad Cuenca. In het weekend waren daar onlusten waarbij er twintig mensen omkwamen bij een gewelddadige confrontatie tussen verschillende bendes over de controle in een deel van de gevangenis. Het geweld vond plaats in het maximaal beveiligde cellenblok van de El Turi-gevangenis.

Zes mensen waren opgehangen in cellen gevonden en één overleden gedetineerde vertoonde tekenen van vergiftiging, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Sommige lichamen waren verminkt. Ongeveer 1.000 agenten zijn werden ingezet om de controle over de gevangenis terug te krijgen. Onder zware bewaking zijn vijf leiders van criminele bendes in een militair vliegtuig overgebracht van Cuenca naar de La Roca-gevangenis in Guayaquil.

Er zijn vaker ernstige geweldsincidenten in Ecuadoraanse gevangenissen. Vorig jaar kwamen bij geweld in gevangenissen 316 mensen om het leven, Bij één incident zelfs 118.

De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens zegt dat het penitentiair systeem er verwaarloosd is. Tegelijk is de populatie gegroeid doordat de regering strijdt tegen een sterk toenemende cocaïnehandel in Ecuador. Steeds meer cocaïne uit Colombia en Peru verlaat het continent via de containerhaven in Guayaquil. Naar schatting zijn de gevangenissen in het land, waar nu zo’n 35.000 mensen zitten, voor 15% overbezet.

