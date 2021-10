Ecuador zet militairen in tegen drugsgeweld

Connect on Linked in

Ecuador is langzamerhand één van de belangrijkste bronlanden van cocaïne geworden. Het land wordt momenteel onder de voet gelopen door de internationale cocaïnehandel: tot nu toe is er in 2021 meer cocaïne in beslag genomen dan in de afgelopen tien jaar samen: 147 ton. In 2011 was dat 11 ton, in het hele jaar. De route naar (vooral) de Verenigde Staten en West-Europa is een nieuwe slagader in het steeds uitdijende systeem van de cocaïnehandel. De president van het land heeft maandag de uitzonderingstoestand uitgeroepen en stuurt nu militairen de straat op.

Door @Wim van de Pol

Het aantal landen in de wereld dat betrokken raakt bij de internationale en grootschalige handel in cocaïne stijgt gestaag sinds, vanaf de Tweede Wereldoorlog, de Verenigde Staten de illegale cocaïne uit het enige bronland Peru begon te bestrijden. Ook het gebied waar nu cocablaadjes wordt geteeld is nog altijd aan het uitbreiden.

Tot aan de jaren negentig was er alleen cocablad in Bolivia en Peru. Pas nadat de VS de aanvoer van het halffabrikaat pasta básica vanuit Peru naar Colombia met een luchtblokkade afsloot kwamen er cocaplantages in Colombia. En nu breidt de cocateelt zich uit naar Guatemala en Mexico.

Doorvoerland

Ecuador is een doorvoerland voor cocaïne uit Colombia. De Colombiaanse cocaïneproductie concentreert zich de laatste jaren in het zuidwesten van het land, in gebieden tegen de grens met Ecuador. En verder komt er Peruaanse cocaïne naar Ecuador.

De grote containerhaven van Guayaquil zorgt voor de verbinding met de wereldhavens zoals New York, Rotterdam en Hamburg. De cocaïne wordt verstopt tussen zendingen tropisch fruit, dat is geteeld in Ecuador.

Militairen

Tegelijk neemt vooral in de regio Guayaquil moorddadig geweld schrikbarend snel toe. Zondag kwam in Guayaquil een 11-jarige kind om het leven bij een vuurgevecht op straat.

Het geweld is vooral gerelateerd aan de cocaïnehandel, en de doden vallen vooral in de armere bevolkingsgroepen. Het aantal geweldsdoden in het land ligt dit jaar op 1.213, waarbij in 952 gevallen een vuurwapen werd gebruikt. Waarschijnlijk zijn bij die cijfers nog niet de ruim honderd slachtoffers gerekend die bij recente rellen in gevangenissen vielen, waar drugsbendes het tegen elkaar opnamen. De overheid besloot grote aantallen gedetineerden op vrije voeten te stellen.

President Guillermo Lasso heeft maandag besloten in antwoord op het geweld voor 60 dagen de uitzonderingstoestand uit te roepen. Dat betekent dat het leger samen met de politie 24 uur per dag gaat patrouilleren in de kuststreek rond Guayaquil, en dat militairen politie-bevoegdheden mogen uitoefenen als zij dat nodig vinden.

Zie eerder bericht:

