Nabestaanden undercoveragent krijgen vergoeding

Nabestaanden van undercoveragent A-4265, die vorig jaar een einde aan zijn leven maakte, krijgen een vergoeding van de politie. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over de de exacte inhoud van de regeling, zo schrijft justitieminister Dilan Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer. Over de hoogte van de vergoeding doet de minister geen uitspraken. De agent was ingezet in een onderzoek naar grootschalige drugssmokkel die (onder meer) via de haven van Vlissingen verliep.

De politie kocht voor de agent een huis naast dat van verdachte Joop M., in Zevenbergschen Hoek. Hij raakte in persoonlijke problemen, onder meer doordat hij een affaire kreeg met de partner van zijn doelwit. De echtgenote van de agent heeft in een gesprek met De Telegraaf gezegd dat de agent ‘de dood is ingejaagd’.

In rapporten over de zaak is geconcludeerd dat de A-4265 onvoldoende begeleiding kreeg vanuit de politie en dat hij onder grote druk is komen te staan. Verder is gebleken dat op de de afdelingen van de landelijke eenheid van de politie van waaruit de operatie van het team Werken onder Dekmantel is aangestuurd niet goed leiding wordt gegeven.

