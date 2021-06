Nabil B. vanwege ‘medische problemen’ niet in staat om te verklaren

Connect on Linked in

Kroongetuige Nabil B. is volgens zijn advocaat Onno de Jong vanwege medische problemen niet in staat om te verklaren in het Marengo-proces. De Jong bood maandagochtend opnieuw aan om achter gesloten deuren de rechtbank te informeren over de medische toestand van B., maar daar verzetten de advocaten van de medeverdachten zich tegen. Dat schrijft De Telegraaf.

Wrakingsverzoek

Vorige week wees de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank het wrakingsverzoek van de rechters af. Het verzoek was gedaan door de advocaten van Nabil B. Zij vonden het onterecht dat ze niet achter gesloten deuren mochten uitleggen hoe de persoonlijke en medische situatie van hun cliënt is.

Volgens advocaat Onno de Jong is Nabil B. niet meer in staat om verklaringen af te leggen. Hij zegt dat de zorgen na de liquidaties van zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum hun tol hebben geëist en zijn gezondheid te wensen overlaat.

Vorige maand bleek dat Nabil B. zijn medewerking aan het Marengo-proces over onderwereldliquidaties voorlopig op had geschort. Onenigheid over zijn veiligheid en die van zijn familie lag aan dat besluit ten grondslag.

Verplicht

De Jong vroeg maandag aan de rechtbank het toe te staan om Nabil B. te laten vertrekken omdat langer blijven “zinloos en schadelijk” is. Volgens advocaten Nico Meijering en Inez Weski (van medeverdachten in het Marengo-proces) moet Nabil B. met een medische verklaring over zijn gezondheid komen en is hij verplicht om te verklaren, vanwege zijn kroongetuigedeal met justitie.

Volgens Onno de Jong liggen er 2400 pagina’s verklaringen van Nabil B. en is hij in zeven maanden tijd veertien keer uitvoerig verhoord door de rechter-commissaris. ‘Het is ook niet zo dat hij helemaal niets heeft gezegd’, aldus De Jong.