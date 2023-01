Nederlander (20) vast voor beschieting horecazaak familie Ben Saddik

Connect on Linked in

Een 20-jarige Nederlander uit Sint-Niklaas is donderdag door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden voor een aanslag op een restaurant in Borgerhout afgelopen zomer. Daarbij werd de inmiddels gesloten horecazaak Poke Bowl Place van de familie Ben Saddik met een kalashnikov beschoten.

In de nacht van 7 op 8 juli werd het eethuis aan de Stenenbrug in het Antwerpse district Borgerhout beschoten met een AK-47. De politie in Antwerpen arresteerde al snel twee verdachten: een 18-jarige man uit Sint-Niklaas en een 24-jarige Nederlander. Bij hun arrestatie waren ze in het bezit van een kalashnikov. De twee zitten nog vast.

Huiszoeking

Uit nader onderzoek kwam ook een derde verdachte in beeld. Donderdagochtend deed de federale gerechtelijke politie een huiszoeking in Sint-Niklaas, waarbij een 20-jarige Nederlander gearresteerd werd. Na voorleiding bij de onderzoeksrechter is hij aangehouden voor inbreuken op de wapenwet en voor deelname aan een criminele organisatie.

Volgens de opsporingsdiensten zijn er sterke aanwijzingen dat de beschieting van het restaurant, dat eigendom is van een broer van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik, te linken is aan het drugsmilieu en er is mogelijk ook sprake van een andere geplande aanslag.

Aanslag verijdeld

In augustus vorig jaar verijdelde de Antwerpse politie waarschijnlijk een aanslag in het drugsmilieu toen vier Nederlanders van 17, 17, 18 en 20 uit Amsterdam werden opgepakt nadat hun auto door de politie werd gecontroleerd. Dat gebeurde in de omgeving van de Stenenbrug in Borgerhout, niet ver van Poke Bowl Place, van de familie Ben Saddik. In de auto lagen brandbommen en een vuurwapen.

Het eethuis was afgelopen zomer al driemaal het doelwit van een aanslag. Er werd met een geweer op de gevel geschoten en het werd tweemaal bestookt met vuurwerkbommen. De burgemeester van Antwerpen, De Wever, sloot daarna de zaak.