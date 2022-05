Nederlander gearresteerd in Spanje in groot Nederlands drugsonderzoek (UPDATE)

Connect on Linked in

Een 33-jarige Nederlander is maandag in Spanje aangehouden in een groot onderzoek naar een groep die zich bezig zou houden met de productie van en handel in synthetische drugs. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man is in samenwerking met buitenlandse politiediensten opgespoord en aangehouden op een Spaans vliegveld.

Den Bosch

In het onderzoek zijn in Nederland eerder al dertien verdachten aangehouden. Tien van hen staan woensdag voor de rechter in een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch. De groep is verdacht van het exploiteren van meerdere drugslabs.

De in Spanje aangehouden man maakte volgens het Openbaar Ministerie geen onderdeel uit van de criminele organisatie in die zaak. Gedurende het onderzoek naar de criminele organisatie kwam meer informatie beschikbaar, onder meer over de nieuwe verdachte, waarna is besloten om het onderzoek door te laten lopen. De man zou zich hebben beziggehouden met onder meer de import van drugs.

Specialistische methoden

Door de inzet van ‘specialistische methoden en samenwerking met buitenlandse politiediensten’ wist de politie hem uiteindelijk op te sporen in Spanje.

Bewijs in de zaak komt van door de politie ontcijferde pgp-berichten die zijn verstuurd met Encrochat, Sky-ECC en Anom. In het onderzoek is samengewerkt met de Belgische en de Duitse autoriteiten.