Nederlander gezocht in Surinaamse corruptieaffaire

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de voortvluchtige ex-minister van Financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, zoekt de Surinaamse politie ook een Nederlander: de 71-jarige Robert Putter. Hij was beleidsadviseur van de Centrale Bank van Suriname.

De politie heeft vrijdag een opsporingsbericht uit laten gaan. Putter was in eerste instantie adviseur van de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Naderhand was hij adviseur van de Centrale Bank van Suriname.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat hij samen met de onlangs aangehouden verdachte, Ginmardo Kromosoeto, directeur van de SPSB, zaken heeft gedaan. Zij hebben staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht aan een stichting. Putter is de zesde verdachte in deze zaak. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden ex-governor Robert van Trikt, algemeen secretaris Faranaaz Hausil en consultant Ashween Agnoe.

De vijfde verdachte, ex-minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, is voortvluchtig.