Nederlander in Guyana vast met xtc-pillen

Een 38-jarige Nederlander zit in een Guyanese cel nadat hij woensdag werd gearresteerd omdat hij duizenden xtc-pillen in bezit had. De pillen waren verpakt in dozen cornflakes, aldus Guyanese media. De verdachte Dwight G. was onderweg vanuit het oosten van Guyana naar de hoofdstad Georgetown. Mogelijk was hij daar de grens met Suriname overgestoken.

G. is voorgeleid aan een rechter die heeft bepaald dat hij nog tot 15 oktober moet vastzitten. G. heeft aan de rechter gezegd niet schuldig te zijn.

Er zijn in de bagage van G. 3097 pillen gevonden, die zijn volgens de Guyanezen ruim 5 miljoen Guyanese dollar waard (ruim 20.000 euro). Behalve G. zijn er nog twee andere mannen en een vrouw aangehouden.

Guyana ligt in toenemende mate op de route van internationale cocaïnehandel, die vanuit het onherbergzame binnenland wordt aangevoerd vanuit buurland Brazilië of uit Colombia.

