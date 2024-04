Nederlander opgepakt, verdacht van Duitse plofkraken in 2021

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Frankfurt am Main heeft dinsdag bekendgemaakt dat er afgelopen donderdag een 27-jarige Nederlander is gearresteerd op verdenking van het plegen van plofkraken in de deelstaat Hessen in 2021. De Duitse justitie ziet hem als een organisator van meerdere plofkraken

(Beeld uit archief)

Giessen

De man werd gezocht op basis van een aanhoudingsbevel van de rechtbank in Giessen. De arrestatie vond plaats ten zuiden van Frankfurt am Main, in Pfungstadt. Op verschillende locaties zijn tegelijkertijd doorzoekingen geweest.

Goldbach

De 27-jarige verdachte zou lid zijn van een criminele organisatie uit Nederland en betrokken bij meerdere explosies van geldautomaten, waaronder één in Goldbach (Aschaffenburg) op 21 mei 2021. Toen de geldautomaat in Goldbach werd opgeblazen, zouden de verdachte en twee handlangers een bedrag van circa 85.000 euro hebben meegenomen. De explosie veroorzaakte voor ongeveer 100.000 euro aan schade.

Bij een andere poging tot explosie van een geldautomaat op 23 juni 2021 in Buseck (bij Giessen) wist de politie twee verdachten op heterdaad te arresteren. De derde verdachte, die inmiddels is aangehouden, kon in een auto ontkomen.

De nu aangehouden man wordt ook verdacht van mislukte plofkraken in deelstaat Noordrijn-Westfalen: geldautomaten in Essen op 19 januari 2021 en in Nottuln (bij Coesfeld) op 4 juni 2021.

Spanje

Er is door een speciaal politieteam in België, Nederland en Spanje naar de Nederlander gezocht.

Uit het onderzoek bleek uiteindelijk dat de man zich waarschijnlijk in het grensgebied van Duitsland, Nederland en België bevond, en mogelijk nog steeds betrokken was bij het organiseren van explosies bij geldautomaten.

Er zijn bij de doorzoekingen enige honderdduizenden euro’s aan contant geld, crypto-wallets, verschillende mobiele telefoons, valse identiteitsdocumenten, een vals rijbewijs, een duur polshorloge en dure kleding in beslag genomen.

