Nederlanders bestelden wiet in Spanje via hawala-bankier

In Spanje zijn 24 mensen, onder wie een Nederlander, aangehouden omdat ze op grote schaal drugs naar Noord-Europese landen vervoerden, met name naar Nederland. Volgens de Guardia Civil werd er in verschillende provincies in Zuid-Spanje marihuana geteeld die werd aangekocht door de organisatie.

Nederlandse chauffeur

Vervolgens werd de wiet verzameld op een boerderij in Utrera (bij Sevilla) en in vacuüm geperst. Vandaar ging het met vrachtwagens met groente en fruit naar Nederland. Zo werden in een vrachtwagen met een Nederlandse chauffeur in de provincie Cáceres 13 ton knoflook, 240 kilo marihuana, 1 kilo cocaïne en 5.000 euro in contanten gevonden. Op andere locaties werd nog eens 700 kilo wiet en 5 kilo hasj in beslag genomen. Op 11 lokaties in Spanje zijn huiszoekingen gedaan.

Elders in Europa zijn twee mensen gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Vier verdachten zijn voortvluchtig en mogelijk in Nederland ondergedoken. Over de nationaliteit van deze zes verdachten is geen informatie gegeven.

Hawala

De groep kreeg vooral bestellingen uit Nederland. Er werd in Nederland betaald via de hawala-methode waarbij de groep in Spanje cash kreeg uitbetaald van de hawala-bankiers. In een huis in Málaga pakte de Guardia Civil 1.600.000 euro in contanten.

Het onderzoek liep al vanaf eind 2018.

Vorige week arresteerde de Spaanse politie een groep die in (onder meer) knoflooktransporten hasj naar Nederland smokkelde.