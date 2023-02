Nederlanders gepakt tijdens achtervolging na plofkraak in Duitsland

Connect on Linked in

Drie Nederlandse mannen zijn woensdag opgepakt, nadat zij een plofkraak hadden gepleegd in Duitsland. Bij de achtervolging is een Duitse agent zwaargewond geraakt.

Foto ter illustratie

Explosie

De plofkraak vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats bij een bank in de plaats Melle, over de grens bij Enschede. Na de explosie in de geldautomaat vluchtten de daders met een auto naar Nederland. Dit meldt Nu.nl donderdag.

Verblinden

De vluchtende verdachten schenen daarna met laserpennen naar de politie, om ze te verblinden. Een van de politieauto’s kreeg tijdens de achtervolging een ongeluk, waarbij twee agenten gewond raakten, van wie een zwaargewond.

Lek

Net over de grens bij Emmen eindigde de achtervolging, toen de banden van de vluchtauto werden lek geprikt met een scherpe stok op de weg. Twee Nederlandse verdachten van 18 en 20 jaar oud werden direct aangehouden. Een 23-jarige man werd na een urenlange achtervolging ook gepakt.

Vorige week werden er ook een aantal Nederlandse plofkrakers aangehouden in Duitsland, nadat de kleurstof bij het geld in hun gezicht was ontploft.

Ook bereikten de Nederlandse en Duitse politie al succes in het opsporen van een georganiseerde groep plofkrakers, die in Duitsland actief waren.